فالبوينا يعلق على عودة بنزيمة لمنتخب فرنسا

علّق ماتيو فالبوينا لاعب أولمبياكوس، على عودة كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا رغم القضية القائمة بينهما.

ماثيو فالبوينا النادي : أولمبياكوس كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وقال فالبوينا في تصريحات لـ راديو مونت كارلو: "لست ملزما بقول شيء عن هذا الأمر، لو كان قادرا على تقديم شيء إيجابي للمنتخب، فهذا أفضل لـ فرنسا".

وتابع: "بالنسبة لي سيكون ديشامب رابحا في كل الأحوال، لو ظهر بشكل جيد فسنقول إنه تأقلم رغم الصعوبات، ولو لم يظهر بشكل جيد فلن نلوم ديشامب".

وأتم: "المدرب لم يتحدث معي بشأن انضمامي للمنتخب، لا أنتظر شيئا من ديديه أو من أي أحد، أعيش حياتي وأستمتع بالملعب".

وعاد بنزيمة لقائمة فرنسا بعد سنوات طويلة من الغياب، وسيكون حاضرا في نهائيات يورو 2020.

وكان بنزيمة قد ابتعد عن المنتخب منذ انفجار قضية ابتزازه لـ فالبوينا في 2015 بمقطع جنسي.

من جانبه، لم ينضم فالبوينا إلى منتخب فرنسا بدوره منذ أكتوبر 2015.

ويمتلك فالبوينا 52 مباراة دولية مع فرنسا وكان عنصرا مؤثرا في كأس العالم 2014 تحت قيادة ديشامب.

الجناح صاحب الـ36 عاما يلعب في أولمبياكوس حاليا وقد قاده للقب الدوري اليوناني، ولديه فرصة لتحقيق الثنائية لو فاز في نهائي الكأس على باوك مساء السبت.