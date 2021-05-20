فالبوينا يعلق على عودة بنزيمة لمنتخب فرنسا

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

بنزيمة - فالبوينا

علّق ماتيو فالبوينا لاعب أولمبياكوس، على عودة كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا رغم القضية القائمة بينهما.

ماثيو فالبوينا

النادي : أولمبياكوس

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وقال فالبوينا في تصريحات لـ راديو مونت كارلو: "لست ملزما بقول شيء عن هذا الأمر، لو كان قادرا على تقديم شيء إيجابي للمنتخب، فهذا أفضل لـ فرنسا".

وتابع: "بالنسبة لي سيكون ديشامب رابحا في كل الأحوال، لو ظهر بشكل جيد فسنقول إنه تأقلم رغم الصعوبات، ولو لم يظهر بشكل جيد فلن نلوم ديشامب".

أخبار متعلقة
ديشامب: جلست مع بنزيمة.. هو مستمر مع فرنسا حتى لو تم تقليص القائمة بنزيمة في اليورو.. لأنه لا يحتاج لبابا نويل ليعود لمنتخب فرنسا قائمة فرنسا – عودة بنزيمة للديوك في يورو 2020.. وتواجد مدافع إشبيلية لأول مرة بنزيمة: فخور بالعودة لمنتخب فرنسا

وأتم: "المدرب لم يتحدث معي بشأن انضمامي للمنتخب، لا أنتظر شيئا من ديديه أو من أي أحد، أعيش حياتي وأستمتع بالملعب".

وعاد بنزيمة لقائمة فرنسا بعد سنوات طويلة من الغياب، وسيكون حاضرا في نهائيات يورو 2020.

وكان بنزيمة قد ابتعد عن المنتخب منذ انفجار قضية ابتزازه لـ فالبوينا في 2015 بمقطع جنسي.

من جانبه، لم ينضم فالبوينا إلى منتخب فرنسا بدوره منذ أكتوبر 2015.

ويمتلك فالبوينا 52 مباراة دولية مع فرنسا وكان عنصرا مؤثرا في كأس العالم 2014 تحت قيادة ديشامب.

الجناح صاحب الـ36 عاما يلعب في أولمبياكوس حاليا وقد قاده للقب الدوري اليوناني، ولديه فرصة لتحقيق الثنائية لو فاز في نهائي الكأس على باوك مساء السبت.

بنزيمة فالبوينا فرنسا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
"يرتدي واقي الرأس حتى الاعتزال".. خيمينيز يحصل على الإذن الطبي للعودة للملاعب 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرتغال – رونالدو يقود حامل اللقب.. وحضور جوتا وبرونو في يورو 2020 37 دقيقة | أوروبا
أسوان يعلن عدم بث مبارياته لحين سداد الشركة الراعية لمستحقاته 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) الاتحاد.. محاولات سكندرية ساعة | الدوري المصري
بسبب أحداث كولومبيا.. ماركا: الأرجنتين تستضيف كوبا أمريكا 2021 بالكامل ساعة | أمريكا
التعادل يحسم مواجهة الجونة أمام غزل المحلة بنفس نتيجة الدور الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – الزمالك (1) - (1) طلائع الجيش.. مروان حمدي يشارك ساعة | الدوري المصري
مدرب صنداونز يعلق على ما قاله سيرينو بشأن الانتقال إلى الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك