تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش.. وإسلام جابر أساسي

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

سيف الجزيري وفرجاني ساسي مع الزمالك أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق لقاء طلائع الجيش.

ويلعب إسلام جابر أساسيا في ظل غياب يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا، كما يقود سيف الجزيري هجوم الفريق.

ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم "جنش" وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومروان حمدي وأسامة فيصل.

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