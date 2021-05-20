تشكيل طلائع الجيش – عمرو جمال وأحمد سمير يقودان الهجوم ضد الزمالك

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمرو جمال

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في استاد القاهرة بالجولة 23 للدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بـ عمرو جمال في الهجوم مع إبقاء عمرو مرعي على مقاعد البدلاء.

كما يبدأ أحمد سمير وناصر منسي وإسلام محارب.

ويحتل الجيش المركز 11 في الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – إسلام محارب

الهجوم: أحمد سمير – عمرو جمال – ناصر منسي

دكة البدلاء: محمد شعبان – عمرو مرعي – إسلام جمال – حسن مجدي – أحمد هاني – زولا – فرانك ستيفن – علي الزاهدي – محمد شحاتة

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