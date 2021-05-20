في الدرجة الثانية – حرس الحدود وفاركو في صدارة مجموعة بحري

الخميس، 20 مايو 2021 - 19:58

كتب : رضا السنباطي

لاعبو حرس الحدود يحتفلون بهدف حسن يوسف في الزمالك

أُقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 22 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وواصل حرس الحدود صدارته للمجموعة بعد فوز على بيلا بهدف محمد عيد ليرتفع رصيده للنقطة 45.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة بفارق الأهداف عن فاركو الذي تعادل سلبيا مع دكرنس، أمس الأربعاء.

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وتعادل بلدية المحلة مع كفر الشيخ دون أهداف ليرفع رصيده للنقطة 37 ليحتل المركز الرابع ووصل كفر الشيخ للنقطة 21.

وانتصر أبو قير للأسمدة على الحمام بهدفين مقابل هدف ليصل للنقطة 36 ويحتل المركز الخامس.

وفاز الرجاء على دمنهور بهدفين مقابل هدف ليصل للنقطة 30 ليتواجد في المركز السابع.

وانتصر سبورتنج على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده لـ29 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل المنصورة مع الأولمبي ليرتفع رصيد الأولمبي لـ38 نقطة في المركز الثالث وارتفع رصيد المنصورة للنقطة 25.

كما تعادل بني عبيد مع الجزيرة دون أهداف.

وفيما يلي ترتيب فرق المجموعة:

1- حرس الحدود 45 نقطة

2- فاركو 45 نقطة

3- الأولمبى 38 نقطة

4- بلدية المحلة 37 نقطة

5- أبوقير للأسمدة 36 نقطة

6- دكرنس 30 نقطة

7- الرجاء 30 نقطة

8- سبورتنج 29 نقطة

9- دمنهور 25 نقطة

10- المنصورة 25 نقطة

11- مالية كفرالزيات 22 نقطة

12- كفرالشيخ 21 نقطة

13- الجزيرة مطروح 21 نقطة

14- الحمام 20 نقطة

15- بنى عبيد 15 نقطة

16- بيلا 15 نقطة

دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري حرس الحدود
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