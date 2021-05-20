في الجول يكشف أسماء المرشحين الأبرز للجنة التنفيذية لـ الزمالك

الخميس، 20 مايو 2021 - 19:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

مازالت أنباء رحيل اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك وقدوم واحدة أخرى مستمرة والآن سيدير النادي لجنتين واحدة إدارية وينبثق منها أخرى تنفيذية وفقا للائحة الاسترشادية التي تعمل بها القلعة البيضائ.

فمن هم أبرز المرشحين للتواجد في اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك؟

حسبما علم FilGoal.com فإن أبرز المرشحين هم حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية الحالية وسيتولى منصب مدير تنفيذي للجنة الجديدة.

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على أن يتولى عاطف النمر منصب مدير النشاط الرياضي، وأن يكون طارق جبريل المدير المالي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أبرز الأسماء المرشحة للتواجد في اللجنة الإدارية والتي ستتضمن حسين لبيب لاعب الزمالك السابق وأحد كوادر مصر في كرة اليد كمدير تنفيذي لها.

هذا بالإضافة لمؤمن صفا عضو اللجنة المؤقتة الحالية لاتحاد كرة اليد المصري، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهاني شكري رجل الأعمال، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وعمرو أدهم رجل الأعمال.

وسيكون القرار النهائي لوزير الرياضة أشرف صبحي الذي يحق له الاستعانة بأسماء من اللجنة التنفيذية الحالية في الزمالك أو اختيار أسماء جديدة.

الزمالك
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