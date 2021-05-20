سبورت: يوفنتوس يسعى لضم جريزمان بديلا لـ رونالدو

الخميس، 20 مايو 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

يوفنتوس يسعى لضم أنطوان جريزمان جناح برشلونة ليحل بدلا من كريستيانو رونالدو في الفريق.

وكشفت صحيفة سبورت أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يسعى لإحداث ثورة في الفريق هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن جريزمان أحد أبرز اللاعبين الذين يريد لابورتا رحيلهم هذا الصيف.

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وتزعم الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس هو الوجهة المحتملة لجريزمان هذا الصيف خاصة إذا غادر رونالدو الفريق الإيطالي.

وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس عقب نهاية الموسم في الفترة الأخيرة، لكن يظل موقف يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا حاسما لكلا اللاعبين.

ويرتبط جريزمان بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2024 وهو ما يعني استحالة رحيله دون تكاليف مالية على يوفنتوس.

وكشف التقرير عن نية يوفنتوس الحصول على جريزمان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع الالتزام بدفع راتبه بالكامل.

وخاض جريزمان 50 مباراة مع برشلونة هذا الموسم وساهم في 31 هدفا بينهم 19 في الدوري الإسباني.

ونجح جريزمان في تسجيل 19 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وتوج جريزمان مع برشلونة هذا الموسم بلقب كأس ملك إسبانيا وفقد الفريق حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

يوفنتوس برشلونة جريزمان
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