توتوسبورت: ميلان ينافس إنتر على ضم جيرو

الخميس، 20 مايو 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي ضد نيوكاسل

ينافس ميلان نادي إنتر على ضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي في سباق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان اسم جيرو قد ارتبط بالدوري الإيطالي الموسم الماضي قبل أن يجدد اللاعب تعاقده مع تشيلسي لموسم آخر.

وخاض جيرو 17 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وساهم في أربعة أهداف لكنه برز في دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت صحيفة توتوسبورت أن ميلان انضم للمهتمين بالتعاقد مع جيرو الموسم المقبل وسيقاتل للحصول على توقيعه.

وأشار التقرير إلى رغبة إنتر ولاتسيو في ضم جيرو في سوق الانتقالات الصيفية.

وحاول لاتسيو التعاقد مع جيرو الموسم الماضي قبل أن يجدد تعاقده لتشيلسي.

وسجل جيرو ستة أهداف في ثماني مباريات أوروبية هذا الموسم مع تشيلسي.

ويلعب تشيلسي نهاية الشهر الجاري أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويكافح تشيلسي لحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالتواجد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي في حال فشل في تحقيق لقب دوري الأبطال.

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي ميلان تشيلسي جيرو
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