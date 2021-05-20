أرسنال يتعاقد مع ليو ميسو

الخميس، 20 مايو 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

ليو ميسو - بير ميرتساكر

تعاقد أرسنال مع الطفل ليو ميسو لينضم إلى أكاديمية النادي.

وقام ميسو بجولة في منشئات الأكاديمية ووقّع على انضمامه رسميا، وظهر رفقة بير ميرتساكر قائد أرسنال السابق والمدير الحالي لأكاديمية النادي.

وقام أرسنال بإهداء ميسو "كارت فيفا" بتقييم 99، بعد أن تم التعاقد معه.

ميسو طفل كيني الجنسية يبلغ 10 سنوات -وفقا لصحيفة صن- و8 سنوات وفقا لمصادر أخرى، ويلعب بالقدم اليسرى، وسبق له التواجد في أكاديمية وست هام يونايتد.

وإن كان تساؤلا ما يلوح في ذهنك، فالإجابة: نعم، الاسم مكتوب بالصورة الصحيحة.

ليو ميسو أرسنال
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