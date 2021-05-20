أرسنال يتعاقد مع ليو ميسو

تعاقد أرسنال مع الطفل ليو ميسو لينضم إلى أكاديمية النادي.

وقام ميسو بجولة في منشئات الأكاديمية ووقّع على انضمامه رسميا، وظهر رفقة بير ميرتساكر قائد أرسنال السابق والمدير الحالي لأكاديمية النادي.

وقام أرسنال بإهداء ميسو "كارت فيفا" بتقييم 99، بعد أن تم التعاقد معه.

8 year old Leo Messo on Saturday 16th May, 2021, joined #AFCU9 Arsenal Academy. A precious gift to his dad Benson Messo whose birthday fell the same day. Congratulations kid!#SackMatiangi State House President Uhuru Kenyatta #HandsOffTheJudiciary Rihanna Tanzania Scam Drake pic.twitter.com/he4LwvO4DZ — ELVIS SIMON 💎 (@ElviSymo) May 20, 2021

ميسو طفل كيني الجنسية يبلغ 10 سنوات -وفقا لصحيفة صن- و8 سنوات وفقا لمصادر أخرى، ويلعب بالقدم اليسرى، وسبق له التواجد في أكاديمية وست هام يونايتد.

وإن كان تساؤلا ما يلوح في ذهنك، فالإجابة: نعم، الاسم مكتوب بالصورة الصحيحة.