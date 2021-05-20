قائمة مقدونيا – حضور الأسطورة بانديف.. وأليوسكي يقود الدفاع في يورو 2020 الخميس، 20 مايو 2021 - 17:25 كتب : زكي السعيد بانديف - مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية يورو 2020 قوائم يورو 2020 نرشح لكم أخر الأخبار أليجري يرفض عرض توتنام 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي لوفرين عن مصير صلاح: كرة القدم يمكن أن تتغير.. لقد أظهر مدى تركيزه مع ليفربول 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي "أعتذر لأبي المتوفى".. أوجوستو فيرنانديز يعلن اعتزاله كرة القدم 18 دقيقة | أوروبا قائمة مقدونيا – حضور الأسطورة بانديف.. وأليوسكي يقود الدفاع في يورو 2020 45 دقيقة | أوروبا بوفون يتحدث بعد تحقيق بطولته الأخيرة مع يوفنتوس 55 دقيقة | أوروبا من يتأهل لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر من إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي عماد سليمان لـ في الجول: اتجاه لطلب عدم إسناد أي مباراة للفريق لـ محمود البنا ساعة | الدوري المصري كرة صالات – مصر تفتتح كأس العرب بالفوز على موريتانيا بثمانية ساعة | منتخب مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. لوفرين عن مصير صلاح: كرة القدم يمكن أن تتغير.. لقد أظهر مدى تركيزه مع ليفربول بين رحيل محتمل وتشكيل لجنة جديدة.. في الجول يكشف الموقف داخل الزمالك كاملا مدرب صنداونز: قادرون على قلب النتيجة أمام الأهلي.. وموسمياني يمكنه اللعب بهدوء شديد تشكيل الزمالك المتوقع – عودة عبد الغني.. وإسلام جابر أساسي أمام طلائع الجيش لويس إدوارد لـ في الجول: سجلت بالرأس رغم أن طولي 165 سم.. وسأدعو "سافيولا" للعشاء الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 المقاولون العرب 0 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 2 أسـوان 4 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإنجليزي 0 بيرنلي 3 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 كريستال بالاس 3 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 2 أستون فيلا انتهت الدوري المصري - الزمالك - طلائع الجيش لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - المصري - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الجونة - غزل المحلة بعد قليل 19:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - أبها - الاتحاد بعد قليل 18:15 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الوحدة - ضمك بعد قليل 18:30 الدوري المصري - إنبـي - وادي دجلة لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - قادش لم تبدأ 21:00 الدوري السويسري - لوزان - يانج بويز لم تبدأ 20:30 الدوري السويسري - لوزيرن - لوجانو لم تبدأ 20:30 الدوري السويسري - سيرفيتي - سانت جالن لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك