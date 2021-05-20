بوفون يتحدث بعد تحقيق بطولته الأخيرة مع يوفنتوس

الخميس، 20 مايو 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا موسم 2020/2021

تحدث جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس بعد التتويج ببطولته الأخيرة مع السيدة العجوز وعبر عن فخره بالمسيرة الطويلة التي قضاها مع النادي.

في آخر ظهور لـ جيانلويجي بوفون بقميص يوفنتوس، كانت النهاية بـ بطولة جديدة، تضاف إلى خزانته المليئة بالألقاب.

وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان يوما عاطفيا للغاية، إنهاء مسيرتي مع يوفنتوس بهذا الشكل يجعلني أكثر فخرا".

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وأضاف "كنت سعيدًا لمشاركة زملائي في العديد من المغامرات حتى هذا النهائي".

وواصل البالغ من العمر 43 عاما "لقد زين حضور الجماهير كعكة التتويج بكأس إيطاليا".

وأردف "سيكونون هم وفريق يوفنتوس والجهاز الفني ورئيس النادي وزملائي دائمًا جزءا من حياتي".

وأتم "أعتقد أنني أعطيت الكثير من الحب والاحترافية والفخر والشجاعة في كل مرة ارتديت فيها قميص يوفنتوس وأنا فخور بهذا".

وانتقل بوفون ليوفنتوس من بارما عام 2001، ووضع نفسه ضمن مصاف أساطير العملاق الإيطالي بعشرات البطولات التي حققها وهو يحرس عرين السيدة العجوز.

وغادر بوفون يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018، ولكنه عاد إلى تورينو بعد عام واحد.

ولعب بوفون 685 مباراة بقميص البيانكونيري حصد فيهم 10 ألقاب دوري، و6 ألقاب كأس.

بطل العالم مع الأتزوري في 2006، حصد أيضا لقب أفضل لاعب في إيطاليا عام 2017.

وشارك بوفون في 14 مباراة فقط مع يوفنتوس هذا الموسم.

جيانلويجي بوفون يوفنتوس
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