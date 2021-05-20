كرة صالات – مصر تفتتح كأس العرب بالفوز على موريتانيا بثمانية

افتتحت مصر بطولة كأس العرب لكرة الصالات بنسختها الخامسة، بفوز كاسح على موريتانيا بثمانية.

وفازت مصر على موريتانيا بنتيجة 8-1 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ورغم الخسارة، لكن المباراة تاريخية لـ موريتانيا التي خاضت أول مباراة بتاريخها في كرة الصالات لمنتخب تأسس في شهر أبريل الماضي.

سجل أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكلا من محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول.

في المقابل سجل مكيبا محمد برأسية، هدف موريتانيا الوحيد. وهو الهدف الأول في تاريخ منتخب موريتانيا للصالات حديث الإنشاء.

وستلعب البحرين مع الكويت بعد قليل في المباراة الأخرى بالمجموعة للبطولة.

وتضم المجموعة الثانية من البطولة فرق المغرب، وجُزر القُمر، والإمارات، والسعودية.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند لا شيء من النقاط.

وتلعب مصر مع الكويت في الجولة الثانية يوم السبت، فيما تلعب موريتانيا مع البحرين في نفس اليوم.

وتُقام النسخة الرابعة من كأس العرب لكرة الصالات في مصر على صالة حسن مصطفى، خلال الفترة من 20 إلى 29 مايو الجاري.

وتعد مصر هي الأكثر حصدا للبطولة تاريخيا في مرتين، عامي 1997 و2005.

ويخوض منتخب مصر البطولة، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم 2021 في ليتوانيا.