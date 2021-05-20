السماح لبايرن باللعب أمام 250 من مشجعيه

الخميس، 20 مايو 2021 - 14:52

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

سمحت السلطات الألمانية لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني باللعب أمام 250 من مشجعيه في المباراة الأخيرة بالمسابقة الأسبوع المقبل.

وأفاد بايرن في بيان: "بعد قرار مجلس الوزراء البافاري بالسماح بالتخفيف الأولي للقواعد التي تحكم الأحداث الرياضية، يسمح الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا لفريق بايرن خوض مباراة أوجسبورج يوم السبت في ملعب أليانتس أرينا أمام 250 متفرجا".

وقرر بايرن منح 100 تذكرة لأشخاص من قطاع الرعاية الصحية تكريما لجهودهم في مكافحة الفيروس، على أن يتم اختيار هؤلاء من قبل وزارة الصحة الألمانية.

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فيما تتاح 100 تذكرة أخرى لأعضاء النادي، سيتم تخصيص هذه التذاكر بنظام القرعة.

وتتوزع التذاكر المتبقية على المدرب هانز فليك بالإضافة إلى المدربين المساعدين واللاعبين الذين يغادرون النادي، حتى يتمكنوا من مشاركة هذه اللحظة الخاصة مع أقاربهم، وبعض المقربين من الفريق.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن: "ستكون أول مباراة لنا على أرضنا أمام المتفرجين منذ 8 مارس 2020. يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة في وقت قصير لختام هذا الموسم، على الأقل في بيئة كروية، بطريقة تمنح الأمل للموسم المقبل".

فيما أوضح كارل هاينتس رومينجيه الرئيس التنفيذي لبايرن "حتى لو كان هناك 250 متفرجا فقط، فهذه خطوة أولى صغيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي نتمناها جميعًا. يسعدنا جدًا أن نسمح لبعض مشجعينا مشاهدة نهاية الموسم في الملعب. علاوة على ذلك، فإن دعوتنا لأبطال الرعاية الصحية خلال الوباء هي بادرة شكر صغيرة".

ويفرض بايرن إجراءات صارمة على الحضور بشأن التأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا قبل أو بعد المباراة.

سيرتدي لاعبو بايرن قميص الموسم الجديد لأول مرة في آخر مباراة من الدوري الألماني ضد أوجسبورج.

بايرن ميونيخ
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