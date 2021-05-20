حمد إبراهيم لـ في الجول: الخسارة من المقاولون؟ الكل يستعد لنا بشكل مختلف

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أسباب الخسارة أمام المقاولون العرب، وأوضح تعافي إيهاب جلال المدير الفني من فيروس كورونا.

وسقط الدراويش في فخ الخسارة بعد 5 انتصارات متتالية بالهزيمة أمام المقاولون العرب بـ هدف دون مقابل.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "مواجهة المقاولون العرب كانت الأقل فرصا للفريق أمام مرمى المنافس بين اللقاءات التى خاضها الفريق حتى الآن".

وأوضح "السبب يعود إلى النقص العددى للفريق بعد طرد مروان الصحراوي، لقد بذل اللاعبون رغم ذلك مجهودا كبيرا داخل الملعب".

وتابع "نعلم أن انتصارات الفريق السابقة سوف تؤدى إلى صعوبة في المباريات لأن الكل سيستعد لنا بشكل مختلف".

وأكمل "نعلم أن الفريق ما زال فى موقف لا يتناسب مع اسمه وسنعمل على علاج الأخطاء حتى نستأنف سريعا طريق الانتصارات".

وأشار "لا نفكر فى أى شيء سوى الفوز وسنستمر على هذا الهدف حتى آخر مباراة فى المسابقة".

وأتم "إيهاب جلال تعافى من فيروس كورونا وسيكون في مرحلة نقاهة بعد تمام الشفاء، ولن نفرض عليه أي ضغوط".

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة.

فبعد خمسة انتصارات متتالية لـ الإسماعيلي أخرها أمام أسوان لحق المقاولون العرب بالدراويش الهزيمة التاسعة هذا الموسم.