لويس إدوارد لـ في الجول: سجلت بالرأس رغم أن طولي 165 سم.. وسأدعو "سافيولا" للعشاء

الخميس، 20 مايو 2021 - 12:01

كتب : زكي السعيد

لويس إدوارد - الزمالك - المقاولون العرب

أبدى لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب سعادته بالتسجيل مجددا بالرأس، رغم قصر قامته، كاشفا أهمية الفوز على الإسماعيلي بالنسبة لفريقه.

المقاولون العرب فاز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أمس الأربعاء في الدوري. فوز تحقق بهدف لويس إدوارد فور مشاركته بديلا، وكتب نهاية سلسلة انتصارات متتالية لـ الإسماعيلي، استمرت لخمس مباريات.

وقال لويس إدوارد في تصريحات لـFilGoal.com: "سجلت بالرأس رغم أن طولي 165 سم، أتدرب على الرأسيات في المران، ورغم ذلك لم أسجل في الدوري المصري بالرأس إلا أمام المصري، واليوم عدت لأكررها أمام الإسماعيلي".

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وعن بداية المباريات من على دكة البدلاء، قال لويس إدوارد "على الإطلاق، أنا شخص هادئ في هذا الصدد، جاهز للعب كل المباريات والمدرب هو من يقرر اللاعب الأفضل للحظة المناسبة لإشراكه".

أما عن تسجيله فور مشاركته، فقال اللاعب الكولومبي "أنا سعيد للغاية لهذا الهدف، خصوصا أنه تسبب في حصد النقاط الثلاث، لم أخرج رابحًا وحدي، بل ربحنا جميعا معا".

صاحب الـ28 عاما أكمل "فزنا على منافس مباشر قادم من 5 انتصارات متتالية، هذا الانتصار الذي حققناه رائع، الفوز والخسارة أمران واردان في كرة القدم وأشكر الرب أننا من خرجنا فائزين اليوم".

وعن صانع الهدف، أتم لويس إدوارد حديثه مازحا "سأدعوه (يقصد عمر فتحي سافيولا) لتناول الطعام، أو ربما أشتري له شوكولاتة".

فوز المقاولون العرب رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ12.

لويس إدوارد شارك هذا الموسم في 23 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

في الدوري المقاولون العرب لويس إدوارد الإسماعيلي
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