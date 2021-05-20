كرة يد - الزمالك يكشف موعد حل أزمة تجديد اللاعبين.. وصفقة قوية في الطريق

كشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، عن موعد محتمل لتجديد لاعبي فريق اليد بالنادي,

وقال حسين السمري في تصريحات لقناة صدى البلد: "رسالتي لجمهور الزمالك اطمئنوا تماما بشأن فريق اليد، تواصلت مع أغلب اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم وعددهم 9 سيستمروا مع الفريق".

وأضاف "المشكلة في المتأخرات وتصل إلى حوالي لـ 7 ملايين و500 ألف جنيه، وسيتم حل المشكلة وصرف جزء منها خلال 10 أيام".

السمري أتبع "ميزة فريق اليد أنه مثل الأسرة ولا يربط إنجازاته بالأموال. حتى وإن لم أصل لحل مع أحد اللاعبين، أتحدث مع حسين لبيب وينتهي الأمر سريعا وهذه ميزة الفريق".

وواصل "أتواصل حاليا مع أحمد الأحمر قائد الفريق وأؤكد للجماهير، اطمئنوا تماما سينتهي الأمر قريبا".

عضو اللجنة التنفيذية أتم "بالفعل نتفاوض مع سيف الدرع وهناك تواصل ويقترب من الانضمام الموسم المقبل، هناك 3 صفقات لتدعيم الفريق".

كان الزمالك قد حقق لقب الدوري المصري لموسمي 2019/2020 و2020/2021 لليد.