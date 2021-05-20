تشكيل الزمالك المتوقع – عودة عبد الغني.. وإسلام جابر أساسي أمام طلائع الجيش

يعود محمد عبد الغني لدفاع الزمالك في غياب محمود علاء للإصابة، فيما يبدأ إسلام جابر كأساسي في غياب أوباما، وشيكابالا وإمام عاشور.

استقر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التشكيل الأقرب لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الخميس.

تشكيل الزمالك سيشهد عودة محمد عبد الغني للدفاع في غياب محمود علاء للإصابة.

من جهة أخرى، سيشارك إسلام جابر كأساسي مع غياب يوسف إبراهيم "أوباما" للإصابة.

إسلام جابر ربما يشارك كلاعب ارتكاز بجانب طارق حامد، مع تقديم فرجاني ساسي لمركز صناعة اللعب.

أو يبدأ إسلام جابر في مركزه الأساسي كجناح أيمن، مع دخول أشرف بنشرقي لمركز صناعة اللعب، وتحويل أحمد سيد "زيزو" لمركز الجناح الأيسر.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر.

أمامهما: أشرف بنشرقي – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويلعب الزمالك مع طلائع الجيش مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.