مواعيد مباريات الخميس 20-5-2021 والقنوات الناقلة – 3 لقاءات نارية في الدوري المصري

الخميس، 20 مايو 2021 - 10:19

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 20 مايو 2021، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في السابعة مساء بمباراة الجونة وغزل المحلة. مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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وفي التاسعة مساء، يلعب الزمالك مع طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

في نفس التوقيت، يلعب المصري مع الاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي السعودية، يلعب اتحاد جدة الذي يضم محترفنا أحمد حجازي، مع أبها الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة السعودية الرياضية.

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في الدوري الزمالك المصري
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