خمسة أهداف في شوط واحد.. المقاصة يهزم أسوان برباعية في مباراة مثيرة

نجح مصر للمقاصة في التقدم بجدول ترتيب الدوري عقب التغلب على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة.

وافتتح مصر للمقاصة التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق شيملس بيكلي وهو الهدف الوحيد في الشوط الأول.

وفي شوط مختلف تعادل أسوان في الدقيقة 58 عن طريق أشرف مهدي قبل أن يتقدم عماد فتحي سريعا للمقاصة في الدقيقة 60 ثم يتعادل أسوان مجددا عن طريق حمزة مجدي في الدقيقة 69.

وفي أخر دقائق المباراة سجل باسم مرسي هدفي التقدم لمصر للمقاصة في الدقيقتين 83 و92 عن طريق ركلتي جزاء.

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ورفع المقاصة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس من 22 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي.

أما أسوان فيتأزم موقفه بخسارة جديدة ويتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق 3 نقاط عن البنك الأهلي والمراكز المؤدية للهبوط.

واستغل شيملس بيكلي عرضية رائعة في الدقيقة 7 وحولها من لمسة واحدة إلى داخل الشباك عكس اتجاه عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

وهدأ اللقاء بعد هدف المقاصة وسط محاولات من أسوان دون خطورة على مرمى الفريق الفيومي.

وكاد فريق أسوان أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 46 وقبل صافرة نهاية الشوط الأول ولكن تألق محمود حمدي وأنقذ فريقه من هدفا محققا.

وانطلق الشوط الثاني بهجوم مكثف من فريق أسوان بحثا عن التعادل وألغى حكم اللقاء هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد التأكد من تقنية الفيديو.

ولم يتأخر التعادل كثيرا إذ نجح أشرف مهدي في تسجيل التعادل لأسوان في الدقيقة 58 بعد ارتطام الكرة الثابتة بحائط المقاصة وأسكنها داخل الشباك وسط حالة عدم تركيز من مدافعي المقاصة.

وبعد أقل من دقيقتين نجح عماد فتحي في الدقيقة 60 من تسجيل التقدم مجددا للمقاصة بعد مراوغة من الجانب الأيسر للمقاصة وتسديدها مباشرة داخل شباك أسوان.

لم ييأس فريق أسوان وكثف من هجومه بحثا عن التعادل مجددا وسط تراجع من فريق المقاصة.

وفي الدقيقة 69 وصلت الكرة إلى حمزة مجدي على الجانب الأيمن لأسوان ونجح في تسجيل هدف رائع "لوب" أعلى محمود حمدي حارس المقاصة.

وطالب باسم مرسي في الدقيقة 78 بركلة جزاء بعد عرقلة من عمر رضوان لكن احتسب حكم اللقاء الكرة تسللا قبل اللجوء لتقنية الفيديو واحتسابها ركلة جزاء.

ونجح باسم مرسي في تسجيل التقدم مجددا لفريق المقاصة من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبعد خمس دقائق طالب لاعبو المقاصة بركلة جزاء جديدة قبل أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو واحتسابها.

ونجح باسم مرسي في الدقيقة 92 من تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه وتأمين نقاط المباراة لمصر للمقاصة.

ويلعب مصر للمقاصة مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 24.

أما أسوان فيواجه فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء ضمن مباريات نفس الجولة.