خبر في الجول - اتجاه في إنبي لإعادة كريم فؤاد إلى النجوم.. وعروض للاعب

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 22:11

كتب : أحمد الخولي

كريم فؤاد

يقترب نادي إنبي من عدم تفعيل بند أحقية شراء كريم فؤاد وإعادته إلى النجوم من جديد.

كريم فؤاد

النادي : إنبـي

ويلعب كريم فؤاد لصالح إنبي على سبيل الإعارة من النجوم مع بند يتيح لإنبي شراء اللاعب بقيمة 15 مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com أن إنبي يقترب من عدم تفعيل ذلك البند بسبب تعثر توفير القيمة المالية.

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وكان إنبي قد أعلن تجديده لـ 21 لاعبا في صفوف الفريق بالإضافة لتمديد تعاقد حلمي طولان المدير الفني لمدة موسمين.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لم يتواصل مع إنبي حتى الآن من أجل تمويل صفقة شرائه من النجوم ثم بيعه للفريق الأحمر كما كان متوقعا.

وقال محمد الطويلة رئيس النجوم لـ FilGoal.com: "لم يحدث تفاوض من الأهلي معنا حتى الآن".

وأضاف "كريم فؤاد يمتلك عرض من نادي مصري بخلاف اهتمام الأهلي بضم اللاعب".

ويلعب كريم فؤاد البالغ من العمر 21 عاما في مركز الظهير الأيسر.

وخاض فؤاد مع إنبي 21 مباراة حتى الآن وساهم في صناعة 4 أهداف للفريق.

إنبي الأهلي كريم فؤاد النجوم
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