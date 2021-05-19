إنبي يعلن التجديد لـ حلمي طولان و21 لاعبا

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 21:39

كتب : بسام أبو بكر

إنبي - بيان رسمي

أعلن نادي إنبي عن تجديد حلمي طولان مدرب الفريق، بجانب 21 لاعبا.

وكشف إنبي عن تجديد عقد حلمي طولان لموسمين مقبلين، بعد نهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى، أعلن إنبي تجديد تعاقد 21 لاعبا مع الفريق، على رأسهم محمود جاد وعبد العزيز البلعوطي حارسا المرمى، وعلي فوزي، ورامي صبري وعبد الرحمن عامر نجوم الفريق.

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وجاءت قائمة اللاعبين الذين أعلن إنبي تجديد تعاقدهم كالتالي:

1- محمود جاد

2- عبد العزيز البلعوطي

3- رامي صبري

4- علي فوزي

5- عبد الرحمن عامر

6- إبراهيم يحيى

7- هشام عادل

8- أحمد حسين

9- محمد شريف

10- محمد إسماعيل

11-مصطفى دويدار

12- أحمد يوسف

13- أحمد البحيري

14- مصطفى شكشك

15-زياد كمال

16-عبد الله عادل

17- محمد هشان اوين

18-احمد قاسم

19-عبد الرحمن العشري

20-محمد جلال

21-عبد الرحمن بودي

ويستعد إنبي لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

في الدوري إنبي حلمي طولان
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