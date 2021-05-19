انتهت في الدوري - أسوان (2)-(4) مصر للمقاصة.. نهاية اللقاء

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

أسوان - الجونة

يستضيف أسوان فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بينما المقاصة في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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نهاية المباراة

ق92 جوووول باسم مرسي يسجل الرابع

ق90 احتساب ركلة جزاء جديدة للمقاصة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق88 مطالبة جديدة بركلة جزاء لمصر المقاصة واللجوء لتقنية الفيديو

ق83 جوووول باسم مرسي يسجل الثالث للمقاصة من ركلة جزاء

ق80 احتساب ركلة جزاء للمقاصة بعد التأكد أن الكرة ليست تسللا عن طريق تقنية الفيديو

ق78 باسم مرسي يطالب بركلة جزاء بعد عرقلة من عمر رضوان لكن حكم اللقاء يحتسب تسللا

ق69 جوووول التعادل من حمزة مجدي "لوب" أعلى محمود حمدي

ق60 جوووول عماد فتحي يسجل التقدم للمقاصة

ق58 جووول أشرف مجدي يسجل التعادل لأسوان

ق55 هجمات متتالية من أسوان لإدراك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 محمود حمدي ينقذ هدفا محققا من هجوم أسوان

ق7 جوووول شيملس بيكلي من لمسة واحدة على يسار عمر رضوان

انطلاق المباراة

الدوري المصري أسوان المقاصة
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