السمري لـ في الجول: لجنة إدارة الزمالك ستستقيل لذلك السبب

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 21:10

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - بيان رسمي

كشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن رحيل اللجنة أصبح حتميا عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة بسبب إلغاء اللائحة وتطبيق اللائحة الاسترشادية.

وتحدث حسين السمري لـFilGoal.com قائلا: "رحيل اللجنة أصبح حتميا لأن اللائحة التي كنا نعمل بها تم إيقافها من قبل المحكمة وتطبيق اللائحة الاسترشادية".

وواصل "النادي لا يستطيع العمل باللائحة الاسترشادية من تلقاء نفسه، بل يجب أن تخطرنا اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بالقرار أولا".

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وأردف "وبالتالي وبما أنه لا توجد لائحة نسير بها الأعمال في النادي فرحيلنا أصبح حتميا خلال الساعات المقبلة".

وأكمل حسين السمري "وفقا للائحة الاسترشادية، فمن يدير الزمالك سيكون المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط، وما أعرفه أن اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة اتخذ قراره بالاستقالة".

وتوجه FilGoal.com لوزارة الرياضة وسأل محمد فوزي المتحدث الرسمي لها عن حقيقة ما يثار عن وجود اجتماع بين أشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة المكلفة بالزمالك.

وأجاب المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة قائلا: "الوزارة لم تجتمع مع أحد ولم يصدر منا أي بيان حتى اللحظة الحالية".

وسيكون تشكيل اللجنة الجديدة للزمالك طبقا للائحة المالية التي صدرت في الأول من شهر أبريل الماضي إذ أن مادة 97 تعطي وزير الرياضة الحق في تشكيل لجنة لإدارة النادي في حالة تجميد مجلس الإدارة لمخالفات مالية.

هذا يعني أنه سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية عدا تشكيل لجنة الإدارة وسيكون الأمر طبقا لما جاء في اللائحة المالية الجديدة.

الزمالك
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