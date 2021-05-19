انتهى نهائي كأس إيطاليا – أتالانتا (1)-(2) يوفنتوس.. السيدة العجوز بطلا

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

لاعبو أتالانتا يحتفلون بهدف رسلان ملينوفسكي في يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا، في نهائي كأس إيطاليا.

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يوفنتوس بطلا لـ كأس إيطالي.

ق. 73 جووول ثاااني تبادل رائع للكرة بين كييزا وكولوسيفسكي وكييزا ينفرد ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 59 كعب راائع من رونالدو إلى كييزا الذي انفرد وسدد في القائم الأيسر.

ق. 53 عرضية من كييزا إلى رونالدو الذي لمس الكرة وتصدى لها الحارس.

ق. 47 عرضية من كوادرادو ورأسية من ماكيني بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول التعاادل. ريمو فرولر قطع الكرة من أدريان رابيو ومررها إلى ماتيو بيسينا الذي مرر إلى رسلان ميلونفسكي وبدوره سدد في مرمى بوفون مسجلا التعادل.

ق. 34 رأسية رائعة من هانز هاتيبور تجد تصد أروع من بوفون.

ق. 30 جووول أوووول لـ يوفنتوس. تصويبة R2 من ديان كولوشوفيسكي في الشباك.

ق. 17 زاباتا يقطع الكرة من كيلليني وينفرد ويسدد، لكن بوفون ينقذ.

بداية المباراة

كأس إيطاليا يوفنتوس أتالانتا
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