تشكيل نهائي كأس إيطاليا – بوفون أساسي لآخر مرة مع يوفنتوس.. وزاباتا يقود أتالانتا

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

بوفون - باريس سان جيرمان - ليفربول

يقود كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس أمام أتالانتا، فيما يتواجد باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.

أعلن أندريا بيرلو وجيان بييرو جاسبيريني مدربا يوفنتوس وأتالانتا، تشكيلهما لنهائي كأس إيطاليا.

كريستيانو رونالدو يهجوم هجوم يوفنتوس، بجانب فيديريكو كييزا، فيما يتواجد باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.

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من جهة أخرى، يحرس جيانلويجي بوفون المرمى لآخر مرة ربما، وفي آخر نهائي رفقة يوفنتوس بشكل مؤكد.

صاحب الـ43 عاما أعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم، ولا يتبقى له سوى هذا النهائي أمام أتالانتا، ثم مباراة بولونيا يوم الأحد المقبل في ختام الدوري، والذي سيخوضه تشيزني غالبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: بوفون.

الدفاع: دانيلو – جورجيو كيلليني – ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو.

الوسط: ويستون ماكيني – رودريجو بنتانكور - أدريان رابيو.

الهجوم: ديان كولوشوفيسكي – كريستيانو رونالدو – فيديريكو كييزا.

من جهة أخرى، يقود دافيد زاباتا هجوم أتالانتا.

ويبدأ مارتن دي رون في وسط الملعب بجانب ريمو فرولير.

وجاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

حارس: بييرلويجي جوليني.

الدفاع: رافائيل تولوي – كريستيان روميرو - خوسيه بالومينو.

الوسط: روبن جوسينس – ريمو فرولير – مارتن دي رون – هانز هاتيبور.

الهجوم: ماتيو بيسينا – دافيد زاباتا – روسلان ميلانوفسكي.

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