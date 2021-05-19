في الجول يكشف سبب غياب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 20:29

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش وشهدت غياب يوسف أوباما.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في التاسعة من مساء غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن يوسف أوباما قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مواجهة إنبي الأخيرة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - فيروفيارو يشعل مجموعة الزمالك ويهزم داون السنغالي قائمة الزمالك – غياب محمود علاء وأوباما.. وتواجد عبد الغني أمام طلائع الجيش تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بسبب كأس العرب للصالات كرة سلة - الزمالك: سلبية مسحة بعثة الفريق وجاهزون لخوض المباريات

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

وحصل أوباما على راحة سلبية من الجهاز الطبي بسبب كدمة الركبة على أن يجري مزيد من الفحوصات عقب مواجهة طلائع الجيش.

وينتظر أوباما نتيجة الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودته للمشاركة في المباريات من جديد.

وسجل أوباما هدفا في فوز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأخيرة.

وخاض أوباما 19 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم وساهم في 12 هدفا للزمالك.

ونجح أوباما في تسجيل 9 أهداف في مسابقة الدوري بفارق هدفين فقط عن صدارة الهدافين، كما صنع 3 أهداف أخرى.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

الزمالك يوسف أوباما
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – بوفون أساسي لآخر مرة مع يوفنتوس.. وزاباتا يقود أتالانتا 12 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف سبب غياب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان أمام بيرنلي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سامي خضيرة يعلن اعتزاله 29 دقيقة | الدوري الألماني
قائمة الزمالك – غياب محمود علاء وأوباما.. وتواجد عبد الغني أمام طلائع الجيش 38 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - فيروفيارو يشعل مجموعة الزمالك ويهزم داون السنغالي ساعة | رياضات أخرى
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بسبب كأس العرب للصالات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك