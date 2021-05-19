في الجول يكشف سبب غياب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش وشهدت غياب يوسف أوباما.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في التاسعة من مساء غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن يوسف أوباما قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مواجهة إنبي الأخيرة.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

وحصل أوباما على راحة سلبية من الجهاز الطبي بسبب كدمة الركبة على أن يجري مزيد من الفحوصات عقب مواجهة طلائع الجيش.

وينتظر أوباما نتيجة الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودته للمشاركة في المباريات من جديد.

وسجل أوباما هدفا في فوز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الأخيرة.

وخاض أوباما 19 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم وساهم في 12 هدفا للزمالك.

ونجح أوباما في تسجيل 9 أهداف في مسابقة الدوري بفارق هدفين فقط عن صدارة الهدافين، كما صنع 3 أهداف أخرى.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.