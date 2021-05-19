كرة سلة - فيروفيارو يشعل مجموعة الزمالك ويهزم داون السنغالي

تغلب فريق فيروفيارو الموزمبيقي على داون السنغالي بنتيجة 88-74 ليشعل المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك.

وكان فيروفيارو قد سقط في المباراة الافتتاحية أمام الزمالك بنتيجة 71-55 لكن نجح في تعويض خسارته بالفوز على داون السنغالي.

أما الفريق السنغالي ففاز في مباراته الافتتاحية ضد المجمع البترولي الجزائري قبل أن يخسر من الفريق الموزمبيقي.

فيما تأجلت مواجهة الزمالك ضد المجمع البترولي الجزائري والتي كان مقررا لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء وذلك وفقا لبروتوكول الصحة والسلامة العامة.

ورفع فيروفيارو رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة متفوقا بالمواجهات المباشرة على داون السنغالي.

أما الزمالك ففي المركز الثالث برصيد نقطيتن وله مباراة مؤجلة أمام المجمع البترولي لم يتم الكشف عن مصيرها إلى الآن.

وكان المجمع البترولي قد خسر مباراته الافتتاحية أمام داون السنغالي بنتيجة 94-76.

وفي حال فوز الزمالك بالمباراة المؤجلة ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويلعب الزمالك أمام داون السنغالي مساء السبت المقبل في ختام مرحلة دور المجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل فريقين في المركز الثالث من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي.