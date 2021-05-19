تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بسبب كأس العرب للصالات

أعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مواجهة الفريق ضد طلائع الجيش لمدة ساعتين بسبب كأس العرب للصالات.

وبذلك تقام المباراة في التاسعة من مساء غدا الخميس بدلا من السابعة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل موعد إقامة المباراة بسبب إقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات والمقامة في مصر.

ويلتقي منتخب مصر للصالات أمام موريتانيا في الثالثة عصرا بينم ايلعب منتخب الكويت أمام البحرين في السادسة مساء.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

ويبتعد الزمالك عن الأهلي المتبقي له 3 مباريات مؤجلة بـ 7 نقاط قبل مواجهة الغد.

أما طلائع الجيش فيأتي في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 22 مباراة.

وكان الزمالك قد تغلب في مباراته الأخيرة على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.