تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بسبب كأس العرب للصالات

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

أعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مواجهة الفريق ضد طلائع الجيش لمدة ساعتين بسبب كأس العرب للصالات.

وبذلك تقام المباراة في التاسعة من مساء غدا الخميس بدلا من السابعة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل موعد إقامة المباراة بسبب إقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات والمقامة في مصر.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك: سلبية مسحة بعثة الفريق وجاهزون لخوض المباريات كرة سلة - تأجيل مواجهة الزمالك ضد المجمع البترولي وفقا لبروتوكول الصحة وكيله: الزمالك تواصل معنا سابقا من أجل عبد الله بكري.. وهذا سبب رفض عروض تركيا والبرتغال عضو تنفيذية الزمالك: لم يصلنا أي خطابات من ساسي.. وتفاوضنا مع مستثمر خليجي حول شركة الكرة

ويلتقي منتخب مصر للصالات أمام موريتانيا في الثالثة عصرا بينم ايلعب منتخب الكويت أمام البحرين في السادسة مساء.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

ويبتعد الزمالك عن الأهلي المتبقي له 3 مباريات مؤجلة بـ 7 نقاط قبل مواجهة الغد.

أما طلائع الجيش فيأتي في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 22 مباراة.

وكان الزمالك قد تغلب في مباراته الأخيرة على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام كريستال بالاس دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بسبب كأس العرب للصالات 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) أستون فيلا.. جوووول بيرفاين والأول 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) الإسماعيلي... انطلاق المباراة 42 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك: سلبية مسحة بعثة الفريق وجاهزون لخوض المباريات 52 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - تأجيل مواجهة الزمالك ضد المجمع البترولي وفقا لبروتوكول الصحة ساعة | رياضات أخرى
في الجولة الأخيرة.. الإفريقي ينجو من الهبوط بالدوري التونسي ساعة | الوطن العربي
كونتي يرفض الإجابة حول مصير مستقبله مع إنتر قبل اجتماع الحسم ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك