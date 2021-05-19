كرة سلة - الزمالك: سلبية مسحة بعثة الفريق وجاهزون لخوض المباريات

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 18:17

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

أعلن طارق السعيد رئيس بعثة فريق سلة الزمالك في رواندا سلبية مسحة الفريق في رواندا.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية قد أعلنت تأجيل مواجهة الزمالك أمام المجمع البترولي الجزائري والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء لدواعي الصحة والسلامة العامة.

وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا للأندية حتى نهاية الشهر الجاري ولأول مرة تحت رعاية رابطة NBA.

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وقال السعيد في تصريحات رسمية: "مسحة فريق الزمالك سلبية وجميع اللاعبين جاهزون لخوض المباريات".

وأضاف رئيس بعثة الزمالك "الجميع بخير ويستعد لخوض المباريات بالبطولة سواء مواجهة داون السنغالي يوم السبت".

واختتم تصريحاته "أو مواجهة المجمع البترولي في حالة تحديد موعد جديد للمباراة".

وكان الزمالك قد افتتح مبارياته بالفوز على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71-55.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أندية داون السنغالي وفيرافيارو الموزمبيقي والمجمع البترولي الجزائري.

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