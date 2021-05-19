في الجولة الأخيرة.. الإفريقي ينجو من الهبوط بالدوري التونسي

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

النادي الإفريقي

تفادى النادي الإفريقي من سيناريو الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الدوري التونسي بعد فوز تحقق بالجولة الأخيرة.

وفاز الإفريقي على الملعب التونسي بهدف مقابل لا شيء على ملعب هادي النيفر الخاص بنادي الملعب التونسي، ضمن مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من الدوري التونسي.

الإفريقي بطل الدوري التونسي لـ 13 مرة، كان بين المتنافسين على البقاء حتى الجولة الأخيرة من المسابقة. إذ كانت الفرق في المراكز من السابع إلى الـ13 يصارعون جميعا على تفادي مقعد آخر بجانب شبيبة القيروان الهابط منذ فترة طويلة.

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وبفوز الإفريقي على الملعب، هبط الملعب التونسي للدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، فيما تفادي الإفريقي الهبوط في سنة احتفاله بالمئوية.

بلال العيفة سجل هدف الإفريقي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ48 من الوقت الضائع للشوط الأول.

الأولمبي الباجي تعادل في مباراة ملحمية أخرى مع النجم الساحلي بأربعة أهداف لكل فريق، فيما تعادل مستقبل الرجيش مع النادي الصفاقسي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأخيرا، فاز نجم المتلوي على الترجي بهدفين مقابل هدف، لينجو نجم المتلوي من الهبوط أيضا ويرفع رصيده إلى 32 نقطة.

النادي الإفريقي الدوري التونسي الملعب التونسي
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