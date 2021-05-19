كونتي يرفض الإجابة حول مصير مستقبله مع إنتر قبل اجتماع الحسم

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 17:29

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان

رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر الإجابة على أسئلة الصحفيين حول مصير مستقبله مع النادي.

وكان إنتر قد أقام احتفالا ظهر اليوم الأربعاء بعد حصد لقب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يجتمع كونتي مع ستيفن تشانج رئيس النادي غدا الخميس لحسم مستقبله مع النادي.

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وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن كونتي رفض الإجابة على سؤالهم عقب احتفال إنتر حول مصيره واستقل سيارته سريعا.

وأشار التقرير إلى حضور بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو وأليساندرو أنتونيلو مديري النادي اجتماع الغد.

وأضاف التقرير أن كونتي سيطلب ضمانات في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الفريق قبل إعلان استمراره.

ويحتل إنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 88 نقطة في الصدارة ولا يزال هناك جولة ختامية في المسابقة.

ويلعب إنتر أمام أودينيزي مساء الأحد في ختام مباريات موسم الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي إنتر
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