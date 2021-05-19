قائمة النمسا الأولية - ألابا ضمن 20 لاعبا لـ يورو 2020.. وغياب أرناتوفيتش

ضم الألماني فرانك فودا قائمة أولية تضم 29 لاعبا لنهائيات يورو 2020.

ويقع المنتخب النمساوي في مجموعة تضم هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

وتواجد دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ وقائد المنتخب في القائمة، وغاب ماركو أرناتوفيتش مهاجم شنجهاي بورت الصيني عن القائمة، وكذلك القائد المخضرم يوليان بامجرالينجر متوسط ميدان باير ليفركوزن الألماني.

ويشارك منتخب النمسا للمرة الثالثة في تاريخه والثاني على التوالي.

ولم يتخط منتخب النمسا دور المجموعات من قبل في نسختي 2008 و2016.

وجاءت قائمة منتخب النمسا:

حراسة المرمى: هاينز ليندير (بازل السويسري) – بافاو بيرفان (فولفسبورج الألماني) – ألكسندر تشالجير (لاسك لينز النمساوي) – دانييل باكمان (واتفورد الإنجليزي).

الدفاع: ألكسندر دراجوفيتش (باير ليفركوزن الألماني) – دافيد ألابا (بايرن ميونيخ الألماني) – مارتن هينتينجر (إينتراخت فرانكفورت) – ستيفان لاينر (بوروسيا مونشنجلادبخ) – أندرياس أولمر (ريد بول سالزبورج) – كريستوف تريميل (يونيون برلين) – ستيفان بوتش (هوفنهايم) – جيرنوت ترانور (لاسك) – فيليب لينهارت (فرايبورج) – ماركو فريديل (فيردر بريمن).

الوسط: ستيفان إلسانكر (إينتراخت فرانكفورت) – فلانتينو لازارو (جلادبخ) – أليساندور شبوف (شالكه) – فلوريان جريليتتش (هوفنهايم) – لويس شاب (لوزرين السويسري) – سافير تشالاجير (فولفسبورج) – كريستوف بامجارتنر (هوفنهايم) – رينهولد رانفتل (لاسك) – يوسف ديمير (رابيد فيينا النمساوي).

الهجوم: مارسيل سابيتزر (ريد بول لايبزج) – ماشيل جرجوريتش (أوجسبورج) – كريم أونيسو (ماينز) – أدريان جربيتش (لوريان الفرنسي) – ساسا كالادزيتش (شتوتجارت) – إركان كارا (رابيد فيينا).