مصر تواجه موريتانيا في انطلاقة كأس العرب لكرة الصالات

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 14:56

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة الصالات

يواجه منتخب مصر لكرة الصالات، نظيره منتخب موريتانيا، غدا الخميس، في النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2021 التي تستضيفها مصر.

وستلعب المباراة على صالة حسن مصطفى الرياضية بالقاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كل من:

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عبدالرحمن عباس ومحمود عبد الوهاب وعبد الرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبد القادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبد الله عبد الحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي.

ويقود المنتخب المدرب: هشام صالح.

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة منتخبات: موريتانيا، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، المغرب وجُزر القُمر.

وسبق لمنتخب مصر لكرة الصالات التتويج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات.

كما فاز مرتين بالبطولة العربية، بالإضافة للقب بطولة شمال إفريقيا.

أما الإنجاز الأبرز للمنتخب فيعد الوصول للمربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم للقارات عام 2014.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد لعبة كرة القدم للصالات عام 1996.

منتخب مصر لكرة الصالات
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