سكاي: عرض قطري ضخم لـ تشالهان أوجلو

تلقى التركي هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان عرضا ضخما من نادي الدحيل القطري وفقا لشبكة "سكاي" إيطاليا.

وقدم النادي القطري عرضا لتشالهان أوجلو براتب سنوي قدره 8 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة نادي الدحيل جلسة مع جوردون ستيبيتش وكيل اللاعب لبحث العرض خلال الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد تشالهان أوجلو مع ميلان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده مع الفريق الإيطالي حتى الآن.

ويحق لتشالهان أوجلو الانتقال مجانا لأي فريق بعد نهاية عقده.

وأشار التقرير إلى أن تشالهان أوجلو لم يحصل على أي عروض مالية أضخم من عرض الدحيل حتى الآن.

وكانت شبكة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية قد أشارت أن يوفنتوس عرض على اللاعب الانتقال إليه في الموسم المقبل، مقابل 5 ملايين يورو سنويا.

وترغب إدارة ميلان في تجديد عقد لاعبها مقابل 4 ملايين يورو سنويا.

تشالهان أوجلو (27 عاما) انتقال لميلان عام 2017 قادما من ليفركوزين.

ولعب اللاعب التركي 42 مباراة مع ميلان في الموسم الحالي وسجل 9 أهداف وصنع 12.