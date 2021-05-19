قائمة اسكتلندا - محترف وحيد وظهور تيرني وروبرتسون في يورو 2020

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 14:30

كتب : FilGoal

منتخب أسكتلندا

اختار ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا قائمة مكونة من 26 لاعبا لخوض نهائيات يورو 2020.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الاسكتلندي عن أسماء لاعبيه في القائمة النهائية بأكثر من طريقة مختلفة، أبرزها عن طريق وسائل الإعلام البريطانية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا المتحف.

ويقع المنتخب الاسكتلندي في المجموعة الرابعة التي تضم إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

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وضمت القائمة لاعبا وحيدا من خارج الدوري الاسكتلندي والإنجليزي، وهو جاك هيندري والذي يلعب معارا من سيلتك إلى أوستنده البلجيكي.

ويعود المنتخب الأزرق للمشاركة في نهائيات اليورو للمرة الثالثة في تاريخه بعد الظهور في نسختي 1992 و1996.

قائمة اسكتلندا :

حراسة المرمى: كريج جوردون (هارت أوف ميدلتون) – ديفيد مارشال (ديربي كاونتي) – جون ماكلاجلهان (رينجرز)

الدفاع: ليام كوبر (ليدز يونايتد) – ديكلان جالاهار (مازرويل) – جرانت هانلي (نورويتش سيتي) – جاك هيندري (أوستنده البلجيكي) – سكوت ماكينا (توتنجام فورست) – ستيفن أودونيل (مازرويل) – ناثان بيترسون (رينجرز) – أندي روبرتسون (ليفربول الإنجليزي) – كريج تايلور (سيلتك) – كيران تيريني (أرسنال)

الوسط: ستيورات أرمسترونج (ساوثامبتون الإنجليزي) – راين كريستي (سيلتك) – جون فليك (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – جيمس فورست (سيلتك) – راين فريزر (نيوكاسل يونايتد) – بيلي جيلمور (تشيلسي الإنجليزي) – جون مكجين (أستون فيلا الإنجليزي) – كالوم ماكريجور (سيلتك) – سكوت ماكتوميناي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – دافيد ترنبول (سيلتك)

الهجوم: تشي أدامز (ساوثامبتون) – ليدون ديكس (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – كيفن نيسبيت (هيبرنيان)

يورو 2020 قائمة اسكتلندا
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