محامي الإسماعيلي: قرار خصم النقاط غير نهائي

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

شدد نصر عزام محامي الإسماعيلي، أن قرار خصم النقاط من الفريق في الدوري هذا الموسم، غير نهائي.

وقال عزام لإذاعة أون سبورت: "قرار خصم النقاط غير نهائي، وبالتالي الإسماعيلي يتخذ الإجراءات القانونية المتاحة، ومجلس الإدارة حريص على الحل والتواصل مع مسؤولي نادي النجوم".

وأردف "صدر من قبل عدة قرارات خصم نقاط ولم تفعل".

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وأتم "لأول مرة يتخذ اتحاد الكرة هذا القرار، قرار جديد من نوعه، ومخالف لقراراته السابق في نفس الموضوع حيث كان يلجأ لإيقاف القيد للأندية لحين سداد المستحقات".

ويخالف حديث عزام، ما أوضحه المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، والذي قال لـ FilGoal.com: " "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي".

وأتم "بإمكان الإسماعيلي الاستئناف في الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية، والقرار ساري حتى يجد أي جديد أو يصدر قرار بالإلغاء أو التسوية".

وقررت لجنة الاستئناف خصم الـ 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري من صفوف الدراويش، بعد رفض التظلم.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق، ومخالفة الفريق الأصفر لبنود التعاقد بخصوص نسبة إعادة البيع لنادي النجوم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.

الإسماعيلي نصر عزام إبراهيم حسن
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