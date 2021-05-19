مدرب الإسماعيلي: هذا هو سر الطفرة

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، سر الطفرة على أداء الدراويش والتي جعلته يفوز بـ 5 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 2009.

وقال إبراهيم لأون تايم سبورتس: "النتائج السلبية دفعتنا للتركيز على الجوانب النفسية للاعبين في بداية تولي المهمة".

وأردف "توالي الانتصارات يمنح اللاعبين حافزا لمواصلة سلسلة الفوز. نريد أن نعيد الإسماعيلي لمكانه الطبيعي، ولن يتحقق ذلك إلا بتحسن النتائج. لدينا لاعبون مميزون".

واستدرك "لن تتذكر الجماهير الانتصارات الخمسة المتتالية، بل أين أنهى الإسماعيلي مشواره، ونسعى بكل قوة لحصد النقاط الثلاث أمام المقاولون للابتعاد خطوة أكبر عن مناطق الهبوط".

وشدد "كل فريق طموحه الوصول إلى أقصى حد ممكن، نسعى للفوز في كل مباراة أملا في الوصول إلى المكانة التي نريدها. أمامنا مباراتين بعدها يمكن تحديد طموحنا هذا الموسم. لا نريد أن نعيش على المكاسب الماضية بل مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة القادمة".

وأجاب "سر الطفرة؟ ثقة اللاعبين في الجهاز الفني، واكتشاف أن ما يطلبه المدير الفني إيهاب جلال سهل تطبيقه في الملعب وأن يكون الفريق منظما على مدار 90 دقيقة، وكل لاعب يعرف المهام المطلوبة منه".

وأكد "لا نلتفت لشائعات رحيلنا بنهاية الموسم، شرف لأي مدرب العمل في الإسماعيلي، لأنه قيمة كبيرة، هناك عقود موقعة بين الطرفين وهذا هو الأساس، ولكن البعض يثير الشائعات أملا في عمل ضجة ليكون الأعلى مشاهدة".

وعن لاعبيه المصابين قال" باهر المحمدي يشارك في المباريات تدريجيا، واكتمل شفاؤه، لأنه لاعب مهم ندفع به شيئا فشيئا. عبد الرحمن مجدي يتابع البرنامج الاستشفائي مع الطبيب، وتعافى من إصابته بنسبة 100% وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية تمهيدا للاستفادة منه في الفترة القادمة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.