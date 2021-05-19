لتدعيم هجوم تشيلسي.. تقرير: توخيل يطلب التعاقد مع سانشو

طلب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي التعاقد مع جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن توخيل معجب بإمكانيات سانشو للغاية، وطلب من إدارة ناديه تقديم عرضا للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب توخيل في تدعيم خط هجوم تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن دورتموند يأمل أن يظهر سانشو بمستوى مرتفع في بطولة أوروبا المقبلة "يورو 2020" مع إنجلترا، لكي يستطيع النادي بيعه مقابل 100 مليون جنيه استرليني.

لكن في كل الأحوال، لن تستغني إدارة دورتموند عن سانشو بأقل من 80 مليون جنيه استرليني.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن أندية مانشستر يونايتد وليفربول لا تزال تستهدف التعاقد مع سانشو، لكنها نفت الأخبار التي تشير إلى اهتمام بايرن ميونيخ بضم اللاعب.

وينتهي عقد سانشو مع دورتموند بنهاية موسم 2022-2023.

ولعب سانشو مع دورتموند 37 مباراة في الموسم الحالي وسجل 16 هدفا وصنع 21 في كل المسابقات.

وانتقل سانشو إلى دورتموند عام 2017 قادما من فريق الشباب لمانشستر سيتي.