تقرير أرجنتيني: رفض طلب ريفر بليت.. ويواجه سانتا فيه بـ 11 لاعبا ودون حارس

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" طلب ريفر بليت بإضافة حارسين لقائمة الفريق في مواجهة سانتا فيه الكولومبي في كوبا ليبرتادوريس.

ويحل ريفر بليت ضيفا على الفريق الكولومبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وهو يعاني من كارثة تتمثل في غياب 20 لاعبا لإصابتهم بفيروس كورونا، من بينها الحراس الأربعة. (طالع التفاصيل)

وأرسل النادي خطابا لاتحاد أمريكا الجنوبية يطلب فيه إضافة لاعبين لقائمته في ظل تواجد 10 لاعبين متاحين فقط، إلا أن الطلب قُوبل بالرفض، وفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية.

الصحيفة الأرجنتينية أوضحت في تقرير آخر أن إنزو بيريز لاعب وسط الفريق تعافى من الإصابة في الفخذ، وصار مارسيلو جاياردو المدير الفني يمتلك 11 لاعبا لخوض اللقاء.

وسيشغل لاعب الوسط الأرجنتيني السابق لبنفيكا وفالنسيا مركز حراسة المرمى لتعويض غياب الرباعي وعدم قدرة النادي على قيد حارسين آخرين.

وكان ريفر بليت قد خاض مواجهة أمام غريمه التقليدي بوكا جونيورز في ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني بحارس الفريق الرديف ليو دياز، والذي خاض أول مباراة رسمية في مسيرته سواء مع الفريق الأول أو الرديف ودون أن يوقع على عقد، وخسر ريفر بليت بركلات الترجيح.

التقرير أوضح الأسماء الـ 11 المتاحة التي تستعد للمشاركة في المباراة: جوناثان مييدانا، ليكاندا، هيكتور ديفيد مارتينيز، فابريتسيو أنشيليري، ميلتون كاسكو، خورخي كاراسكال، أجوستين فونتانا، بينّا بيافوري، خوسيه باراديلا، جوليان ألفاريز، إنزو بيريز.

ومن حق الفريق أن يقيّد 50 لاعبا في قائمة البطولة القارية، إلا أن مارسيلو جاياردو فضّل الاعتماد على 32 اسما فقط في القائمة مفضلا العمل مع مجموعة أقل.

ووفقا للوائح فأن الفريق بإمكانه أن يبدأ المباراة بأقل عدد من اللاعبين وهو 7.

وتقام المباراة في الثانية صباحا من غدا الخميس.

ويحتل ريفر بليت المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصار و3 تعادلات، خلف فلومينينسي البرازيلي صاحب الـ 8 نقاط، ومتفوقا على أتليتكو جونيور بفارق الأهداف.

والفوز يقرب الفريق من التأهل قبل الجولة الأخيرة ويعني الصدارة، بينما الهزيمة تزيد المجموعة تعقيدا وتعيد سانتا فيه متذيل الترتيب بنقطتين للمنافسة على مقاعد التأهل قبل جولة على النهاية.