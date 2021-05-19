عضو تنفيذية الزمالك: لم يصلنا أي خطابات من ساسي.. وتفاوضنا مع مستثمر خليجي حول شركة الكرة

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن النادي لم يصله حتى الآن أي خطاب رسمي من فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بشأن مستحقاته.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال عبد الله عبر قناة إم بي سي مصر: “لم يصلنا أي خطابات من ساسي بشأن مستحقاته. هو لاعب ملتزم ويؤدي بإخلاص وللأمانة له مستحقات متأخرة مثل كل اللاعبين. اللاعبون سيستلمون شيكات بمستحقاتهم يوم الأربعاء".

وكان ساسي قد خاطب إدارة الزمالك حسبما علم FilGoal.com للاستفسار عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن خطاب ساسي لإدارة الزمالك ليس تمهيدا لفسخ تعاقده لأن العقد بينه وبين الزمالك في الأساس ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وخاض فرجاني ساسي 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي.

وعن شركة الكرة التي أعلن النادي تأسيسها قال عبد الله: "لا نقلد أحدا في إعلان تأسيس شركة الكرة، أنهينا إجراءات التأسيس وخاطبنا وزارة الرياضة حسب القانون للحصول على الموافقة ثم أعلننا الأمر".

وأتم "حتى يوم الإثنين، كنا نتفاوض مع مستثمر خليجي للمساهمة في الشركة وننتظر قريبا رده النهائي".