عضو تنفيذية الزمالك: لم يصلنا أي خطابات من ساسي.. وتفاوضنا مع مستثمر خليجي حول شركة الكرة

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن النادي لم يصله حتى الآن أي خطاب رسمي من فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بشأن مستحقاته.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد الله عبر قناة إم بي سي مصر: “لم يصلنا أي خطابات من ساسي بشأن مستحقاته. هو لاعب ملتزم ويؤدي بإخلاص وللأمانة له مستحقات متأخرة مثل كل اللاعبين. اللاعبون سيستلمون شيكات بمستحقاتهم يوم الأربعاء".

وكان ساسي قد خاطب إدارة الزمالك حسبما علم FilGoal.com للاستفسار عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - ساسي يخاطب إدارة الزمالك للاستفسار عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة مدير تعاقدات بيراميدز: لم نفاوض ساسي.. ولماذا جريشة لم يطرد طارق حامد؟ مران الزمالك – مشاركة 10 ناشئين.. جلسة خاصة مع ساسي وتأهيل الونش وجاهزية فتوح

وعلم FilGoal.com أن خطاب ساسي لإدارة الزمالك ليس تمهيدا لفسخ تعاقده لأن العقد بينه وبين الزمالك في الأساس ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وخاض فرجاني ساسي 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي.

وعن شركة الكرة التي أعلن النادي تأسيسها قال عبد الله: "لا نقلد أحدا في إعلان تأسيس شركة الكرة، أنهينا إجراءات التأسيس وخاطبنا وزارة الرياضة حسب القانون للحصول على الموافقة ثم أعلننا الأمر".

وأتم "حتى يوم الإثنين، كنا نتفاوض مع مستثمر خليجي للمساهمة في الشركة وننتظر قريبا رده النهائي".

فرجاني ساسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: سيتي ويونايتد يحددان سعر كين.. وراتب كبير لإغرائه 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة ينسحب من صراع هالاند 16 دقيقة | ميركاتو
عضو تنفيذية الزمالك: لم يصلنا أي خطابات من ساسي.. وتفاوضنا مع مستثمر خليجي حول شركة الكرة 24 دقيقة | الدوري المصري
"من الأفضل في تاريخ جيله".. لامبارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأربعاء 19 مايو 2021.. الدوري المصري وصلاح ضد بيرنلي وحسم الكأس بفرنسا وإيطاليا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الزمالك تواصل معنا سابقا من أجل عبد الله بكري.. وهذا سبب رفض عروض تركيا والبرتغال 10 ساعة | الدوري المصري
الطويلة: التصالح مع الإسماعيلي سيكون إهانة للنجوم بعد ما حدث 11 ساعة | الدوري المصري
"كانت تجربة مؤلمة".. ألميريا يسقط ويهدي بطاقة الصعود الثانية لـ مايوركا 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك