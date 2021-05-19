وكيله: الزمالك تواصل معنا سابقا من أجل عبد الله بكري.. وهذا سبب رفض عروض تركيا والبرتغال

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 00:22

كتب : FilGoal

عبد الله بكري - بيراميدز - رينجرز

كشف كريم أبو سليمان وكيل عبد الله بكري لاعب بيراميدز عن تواصل الزمالك سابقا مع موكله مؤكدا أنه لم يحدث جديد منذ ذلك الوقت.

عبدالله بكري

النادي : بيراميدز

وتحدث كريم أبو سليمان لقناة "صدى البلد" قائلا: "حدث تواصل بيننا وبين الزمالك، بالتأكيد الزمالك سيضيف له وعبد الله سيضيف للزمالك، لكن مع عدم وضوح الرؤية فلا يوجد قرار الآن".

وأكمل "تعاقد عبد الله بكري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حدث تفاوض في فترة سابقة مع إدارة بيراميدز قبل أزمته مع النادي التي تقرر بناء عليها إيقافه لثلاثة أشهر".

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واستدرك "لكن آخر جلسة تفاوض كانت قبل عدة أشهر".

وأكمل "عبد الله من القوام الأساسي الذي بُني عليه بيراميدز ومن أعمدة الفريق وأكثر مدافع لعب الموسم الماضي".

وأردف "نحن منفتحون لأي شيء، وكما قلت آخر جلسة تفاوض مع بيراميدز كانت منذ عدة أشهر".

وعن عروض الاحتراف قال: "بعض شركات وكلاء الأعمال تحدثوا معنا عن وجود عروض من البرتغال وتركيا لكن المقابل المادي لم يكن جيدا".

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