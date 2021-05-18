"كانت تجربة مؤلمة".. ألميريا يسقط ويهدي بطاقة الصعود الثانية لـ مايوركا

عاد ريال مايوركا إلى الدوري الإسباني الممتاز، مستفيدا من خسارة ألميريا أمام مضيفه كارتاخينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة 40 لدوري الدرجة الثانية.

ليتجمّد رصيد ألميريا عند 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط عن مايوركا الثاني قبل جولتين على النهاية.

ولم يعد مايوركا في حاجة إلى الفوز بمباراته مساء غد أمام تينيريفي، أو بمباراتيه الأخيرتين أمام ريال سرقسطة أو بونفيرادينا، إذ ضمن الصعود حسابيا ورسميا بالفعل.

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ويعود مايوركا للدوري الإسباني الممتاز سريعًا بعد أن هبط في نهاية الموسم الماضي.

ونشر حساب مايوركا على تويتر مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه جوان فورتيزا صاحب أول هدف في تاريخ النادي بالدوري الممتاز.

وقال فورتيزا: "كان الأمر مؤلما لكننا سنعود لمشاهدة مايوركا في الدوري الممتاز".

Ha sido duro, demasiado. Lejos de nosotros y muchos ya no estáis... Hemos vuelto, hem tornat! 👺 𝐒𝐎𝐌 𝐃𝐄 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔!!!! pic.twitter.com/uystkq6Uqy — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 18, 2021

وبات مايوركا ثاني فريق يضمن صعوده إلى الدوري الإسباني الممتاز بعد إسبانيول متصدر الدرجة الثانية، وكلاهما هبط في الموسم الماضي.

وحقق مايوركا المطلوب تحت قيادة مديره الفني لويس جارسيا بلازا الذي تولى المهمة مطلع الموسم مباشرةً بعد هبوط الفريق.

وساهم المهاجم عبدون براتس في عودة مايوركا بتسجيله 9 أهداف، وهو نفس رصيد زميله السنغالي أمات ندياي.

ويتأهل أول فريقين في الترتيب إلى الدوري الإسباني مباشرةً، فيما تتنافس الأندية من الثالث إلى السادس في مُلحق لتحديد الصاعد الثالث.

وفشل ألميريا في حجز مقعدٍ مباشر للموسم الثاني على التوالي، وسيلعب الملحق الذي خسره بالموسم الماضي في مرحلة نصف النهائي.

ويحتل ليجانيس المركز الرابع برصيد 66 نقطة، ثم جيرونا خامسًا بـ64 نقطة، وبعده سبورتنج خيخون بالمركز السادس بـ61 نقطة، وهو نفس رصيد رايو فايكانو السابع.