خبر في الجول - ساسي يخاطب إدارة الزمالك للاستفسار عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة

خاطب فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك إدارة ناديه للاستفسار عن موعد صرف مستحقاته المتأخرة.

ولم يتقاض ساسي راتبه منذ ثلاثة أشهر وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن خطاب ساسي لإدارة الزمالك ليس تمهيدا لفسخ تعاقده لأن العقد بينه وبين الزمالك في الأساس ينتهي بنهاية الشهر المقبل.

وشكوى فسخ التعاقد بين اللاعب والنادي تحتاج لفترة أطول من الفترة المتبقية في تعاقد ساسي مع الزمالك.

وتبحث إدارة الزمالك التواصل مع فرجاني ساسي ووكيله خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد صرف المستحقات وحل المشكلة.

ويدرس الزمالك مستحقاته المالية الحالية للاتفاق مع اللاعب على موعد صرف مستحقاته.

وخاض فرجاني ساسي 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وانتقل ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي.