قائمة السويد – تواجد لينديلوف وكولوسيفسكي.. وغياب إبراهيموفيتش في يورو 2020

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

السويد - إنجلترا

أعلن ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد عن قائمة بلاده لخوض منافسات يورو 2020.

وشهدت القائمة غياب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان كما كان متوقعا بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن النهائيات.

كما يغيب جون جوديتي مهاجم ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وسيباستيان أندرسون لاعب كولن الألماني.

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بينما يحضر فيكتور لينيدلوف مدافع مانشستر يونايتد، وديان كولوسيفسكي جناح يوفنتوس، وروبن أولسن حارس مرمى إيفرتون.

وتتواجد السويد في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.

قائمة السويد:

حراسة المرمى: روبن أولسن (إيفرتون الإنجليزي) – كارل يوهان جونسون (كوبنهاجن الدنماركي) – كريستوفر نوردفيلدت (جينتشليربيرليجي التركي)

الدفاع: ميكايل لوستيج (أيك فوتبول) – فيكتور لينديلوف (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أندرياس جرانكفيست (هيلسينجبورجس) – مارتن أولسون (هاكين) – لودفيج أوجوستينسون (فيردر بريمن الألماني) – فيليب هيلاندر (رينجرز الاسكتلندي) – إيميل كرافث (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) – بونتوس يانسون (برينتفورد الإنجليزي) – ماركوس دانييلسون (داليان بروفيشنال الصيني)

الوسط: سيباستيان لارسون (أيك فوتبول) – ألبين إكدال (سامبدوريا الإيطالي) – إيميل فورسبرج (لايبزج الألماني) – جوستاف سفينسون (جوانجزو سيتي الصيني) – كين سيما (واتفورد الإنجليزي) – فيكتور كلايسون (كراسنودار الروسي) – ماتياس سفانبيرج (بولونيا الإيطالي) – كريستوفر أولسون (كراسنودار الروسي) – ديان كولوسيفسكي (يوفنتوس الإيطالي) – ينس كايوستي (ميتلاند الدنماركي)

الهجوم: ماركوس بيرج (كراسنودار الروسي) – أليكساندر إيزاك (ريال سوسيداد الإسباني) – روبن كوايسون (ماينتس الألماني) – يوردان لارسون (سبارتاك موسكو الروسي)

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