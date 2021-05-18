قائمة سلوفاكيا – حضور هامشيك وشكرينيار.. وغياب شتوك في يورو 2020

أعلن شتيفان تاركوفيتش المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، قائمة بلاده لمنافسات يورو 2020.

وشهدت القائمة استدعاء 24 لاعبًا فقط، رغم السماح باستدعاء 26 لاعبا وفقا للتعديل الأخير الذي أقره الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يضيف تاركوفيتش اسمين آخرين في وقتٍ لاحق.

وانضم ماريك هامشيك قائد المنتخب الذي يتواجد جوتنبورج السويدي حاليا.

كما يظهر ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان، ومارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، وستانيسلاف لوبوتكا لاعب وسط نابولي، ودينيس فافرو مدافع ويسكا.

ويغيب بشكلٍ مفاجئ مارتن فاليينت مدافع ريال مايوركا الإسباني.

ويتواصل ابتعاد ميروسلاف شتوك لاعب زاجليبي لوبين البولندي والفائز بجائزة بوشكاش عام 2013.

ويبتعد فلاديمير فايس لاعب مانشستر سيتي ورينجرز السابق والذي سجل أول هدف لبلاده في النسخة الماضية عام 2016.

ويتواجد المدافع المخضرم توماش هوبوتشان لاعب أومونيا القبرصي الذي عاد من الاعتزال الدولي للمشاركة في نهائيات يورو 2020.

وتتواجد سلوفاكيا في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا والسويد وبولندا.

قائمة سلوفاكيا:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) – دوشان كوتشياك (ليخيا جدانسك البولندي) – ماريك روداك (فولام الإنجليزي)

الدفاع: بيتر بيكاريك (هيرتا برلين الألماني) – توماش هوبوتشان (أومونيا القبرصي) – ميلان شكرينيار (إنتر ميلان الإيطالي) – لوبومير شاتكا (ليخب وزنان البولندي) – دينيس فافرو (ويسكا الإسباني) – ياكوب هولوبيك (بياست جليفيتشي البولندي)

الوسط: ماريك هامشيك (جوتنبورج السويدي) – يوراي كوتشكا (بارما الإيطالي) – فلاديمير فايس (سلوفان براتيسلافا) – روبيرت ماك (فيرينشفاروش المجري) – أوندري دودا (كولن الألماني) – باتريك هروشوفسكي (جينك البلجيكي) – ستانيسلاف لوبوتكا (نابولي الإيطالي) – مايتوش بيرو (فيتيسه الهولندي) – لوكاش هاراسلين (ساسولو الإيطالي) – لاسلو بينيس (أوجسبورج الألماني) – توماش سوسلوف (جرونينجن الهولندي) – إريك يركا (ميرانديس الإسباني)

الهجوم: ميتشال دوريش (أومونيا القبرصي) – روبيرت بوتزينيك (فينورد الهولندي) – ديفيد ستريليتش (سلوفان براتيسلافا)