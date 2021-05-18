ديشامب: جلست مع بنزيمة.. هو مستمر مع فرنسا حتى لو تم تقليص القائمة

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

ديدييه ديشامب

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن أنه عقد جلسة مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قبل عودته لقائمة الديوك، مؤكدا تواجد في بطولة أوروبا "يورو 2020".

وأعلن ديشامب قائمة فرنسا المشاركة في البطولة والتي شهدت عودة بنزيمة لأول مرة منذ عام 2015. (طالع التفاصيل)

وقال ديشامب لـ "TF1" الفرنسية عن عودة بنزيمة: "لماذا الآن؟ لا يمكن لأي شخص أن يغير ما حدث في الماضي ولن أوضح أي تفاصيل بشأن قراري لعودة بنزيمة".

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وعن إذا كان بنزيمة لم ينسجم مع الفريق "إجابتي (على السؤال) تجدها في قراري (بضمه) وإلا كنت سأفعل أي شيء آخر".

وحول من طلب عودة بنزيمة للمنتخب، قال: "هذا ليس مهما. لكننا عقدنا اجتماعا سويا وهذا هو المهم".

وتابع "لقد اتخذ قراري اليوم، لكنه يدور في رأسي منذ فترة، سيستمر معي حتى لو قررت اختيار 23 لاعبا".

وحول رد فعل نويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي، قال: "هو سعيد للغاية الليلة".

واستمر عن تواجد بنزيمة وأوليفييه جيرو في قائمة المنتخب "لقد لعبا سويا من قبل، ولن يعترضا طريق بعضهم البعض. كما أن جيرو يمر بوقفا صعبا في ناديه منذ فبراير الماضي".

وأكد "لكي أكون واضحا. لم يسبق لي أن قمت بالحديث مع أي لاعب هو اختيار اللاعبين للمنتخب".

وواصل "أضع مع فريق عملي خطة رابعة وخامسة (لما قد يحدث)".

وعن استبعاد اللاعبين الصغار من قائمة المنتخب، قال: "هم يرغبون في الحصول على كل شيء بشكل فوري لكني لا أعتبر ذلك نقطة ضعف بل اعتبرها نقطة قوة".

وأكمل "قد أقوم ببعض التغييرات، وهو الحق الذي يعطيه لي "فيفا" حتى يوم 15 يونيو (موعد أول مباراة لفرنسا)، فربما يصاب لاعب إصابة عضلية أو بفيروس كورونا".

وعن عدم ضم فيرلان ميندي ظهير ريال مدريد، قال: "الوضع الحالي لإصابته ليس جيدا".

وحول ضم كورنتين توليسو لاعب بايرن ميونيخ لقائمة المنتخب رغم عودته من الإصابة "لا توجد نسبة مخاطرة بنسبة 0%. لقد تحدثت مع الطاقم الطبي ليخبروني بكل المعلومات المهمة".

وأتم "هو سليم الآن ولديه مباراة في الأسبوع المقبل، وأنا واثق أنه لا تواجد أي مخاوف".

وتلعب فرنسا في المجموعة السادسة مع منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر.

ديديه ديشامب منتخب فرنسا
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