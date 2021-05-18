بنزيمة: فخور بالعودة لمنتخب فرنسا
الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 22:03
كتب : FilGoal
عبر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته بالعودة لقائمة منتخب فرنسا مجددا بعد غياب منذ عام 2015.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وظهر اسم بنزيمة في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020". (طالع القائمة)
وكتب بنزيمة عبر حسابه على تويتر: "فخور بالعودة لمنتخب فرنسا وبالثقة التي حصلت عليها".
وأضاف "أشكر عائلتي وأصدقائي والنادي وأشكر كل من دعمني وأعطاني القوة يوميا. الحمد لله".
Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm— Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021
وكان بنزيمة قد استبعد من المنتخب على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماثيو فالبوينا.
ولعب بنزيمة 81 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل 27 هدفا دوليا.