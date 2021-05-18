بنزيمة: فخور بالعودة لمنتخب فرنسا

عبر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته بالعودة لقائمة منتخب فرنسا مجددا بعد غياب منذ عام 2015.

وظهر اسم بنزيمة في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020". (طالع القائمة)

وكتب بنزيمة عبر حسابه على تويتر: "فخور بالعودة لمنتخب فرنسا وبالثقة التي حصلت عليها".

وأضاف "أشكر عائلتي وأصدقائي والنادي وأشكر كل من دعمني وأعطاني القوة يوميا. الحمد لله".

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

وكان بنزيمة قد استبعد من المنتخب على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماثيو فالبوينا.

ولعب بنزيمة 81 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل 27 هدفا دوليا.