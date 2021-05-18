بنزيمة: فخور بالعودة لمنتخب فرنسا

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 22:03

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فرنسا

عبر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته بالعودة لقائمة منتخب فرنسا مجددا بعد غياب منذ عام 2015.

وظهر اسم بنزيمة في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020". (طالع القائمة)

وكتب بنزيمة عبر حسابه على تويتر: "فخور بالعودة لمنتخب فرنسا وبالثقة التي حصلت عليها".

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وأضاف "أشكر عائلتي وأصدقائي والنادي وأشكر كل من دعمني وأعطاني القوة يوميا. الحمد لله".

وكان بنزيمة قد استبعد من المنتخب على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماثيو فالبوينا.

ولعب بنزيمة 81 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل 27 هدفا دوليا.

كريم بنزيمة منتخب فرنسا
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