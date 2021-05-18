إبراهيم حسن يعلن غياب ثلاثي الاتحاد عن مواجهة المصري.. وموقف رزاق سيسيه

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 20:33

كتب : هاني العوضي

عمار حمدي وأليو ديانج - الاتحاد السكندري والأهلي

أعلن إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري غياب خالد الغندور وعمار حمدي وأحمد نبيل "مانجا" عن لقاء المصري المقبل.

وأوضح "الثلاثي يغيب بسبب حصوله على الإنذار الثالث في اللقاء السابق ضد طلائع الجيش".

وعن رزاق سيسيه قال: "يعاني من إصابة ويحتاج لفترة علاج تصل إلى شهرين، وسافر إلى بلاده كوت ديفوار عقب حصوله على موافقة الجهاز الفني لاستكمال علاجه هناك".

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أما عن المباراة فقال: "الحالة المعنوية للجميع مرتفعة والغيابات لن تؤثر علينا في ظل امتلاكنا لعناصر مميزة".

وأتم إبراهيم حسن حديثه "حسام حسن يثق في جميع اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري".

ويواجه المصري منافسه الاتحاد يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري في استاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 31 نقطة فيما يأتي المصري ثالثا بـ36 نقطة.

الاتحاد السكندري في الدوري
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