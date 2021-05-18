قائمة فرنسا – عودة بنزيمة للديوك في يورو 2020.. وتواجد مدافع إشبيلية لأول مرة

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

عاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لقائمة منتخب فرنسا التي تستعد للمشاركة في بطولة أوروبا.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة أوروبا "يورو 2020"، والتي شهدت تواجد 26 لاعبا.

عودة بنزيمة تأتي بعد استبعاده من قائمة المنتخب منذ عام 2015 بعد قضية ابتزازه لزميله ماثيو فالبوينا.

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وشهدت القائمة انضمام جول كوندي مدافع إشبيلية لأول مرة.

وتلعب فرنسا في المجموعة السادسة مع منتخبات: ألمانيا والمجر والبرتغال.

وتبدأ البطولة يوم 11 يونيو المقبل وتنتهي يوم 11 يوليو.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام) – ستيف مانداندا (مارسيليا) – ميك مايجنان (ليل).

الدفاع: رافائيل فاران (ريال مدريد) – كليمنت لونجليه (برشلونة) – بريسنيل كيمبيبي (باريس سان جيرمان) – لوكاس دينيه (إيفرتون) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ) – كورت زوما (تشيلسي) – بنجامين بافار (بايرن ميونيخ) – ليو دوبوا (ليون) – جول كوندي (إشبيلية).

الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد) – أدريان رابيو (يوفنتوس) – كورنتين توليسو (بايرن ميونيخ) – موسى سيسكوكو (توتنام).

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – أوليفييه جيرو (تشيلسي) – ماركوس تورام (بروسيا مونشنجلادباخ) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ) – وسام بن يدر (موناكو) – أنطوان جريزمان (برشلونة) – توماس ليمار (أتليتكو مدريد) – عثمان ديمبلي (برشلونة).

منتخب فرنسا ديديه ديشامب يورو 2020
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