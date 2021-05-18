أبو جريشة لـ في الجول: نهدف لاستمرار جلال لتوفير استقرار فني.. مطمئن بشأن خصم النقاط

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 18:56

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي رغبة النادي في استمرار إيهاب جلال المدير الفني بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري من أجل توفير استقرار فني.

وتألق الإسماعيلي منذ تولي إيهاب جلال مسؤولية الفريق وحقق الفريق الانتصار في أخر خمس مباريات خاضهم.

ووصل رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر والابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

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وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "كل من بالفريق يعلم طبيعة عمله ولا يتدخل في عمل الأخر، وهذا هو أساس النجاح في الوقت الحالي".

وتابع "نهدف إلى استمرار إيهاب جلال بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الحالي، لأننا نرغب في توفير استقرار فني".

وكشف أبو جريشة "تحدثنا مع مجموعة اللاعبين الذين نجحنا في التعاقد معهم على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية ولدينا رغبة في استمرارهم".

وأضاف "تواصلنا مع اللاعبين الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء ويتبقى لهم موسم أو موسمين ووجدنا رغبات مشتركة للاستمرار مع الفريق".

وشدد رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي "هذه الملفات سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي عندما يصل الفريق إلى منطقة الأمان في مشوار الدوري".

وقررت لجنة الاستئناف خصم 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري بعد رفض التظلم.

واختتم أبو جريشة تصريحاته "لست قلقا بشأن خصم النقاط بسبب تأخير مستحقات النجوم، وحصلت على تأكيدات من أحمد عثمان المكلف من الإدارة بأنه سيجتمع مع مسؤولي نادي النجوم والانتهاء من أمر المستحقات".

الإسماعيلي أبو جريشة إيهاب جلال
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