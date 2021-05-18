مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: عودة معلول ستكون تدريجية في المباريات.. وموعد جاهزيته

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 18:24

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - مران الأهلي

سافر علي معلول ظهير أيسر الأهلي مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا لملاقاة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ويغيب علي معلول عن الأهلي بسبب الإصابة منذ فبراير الماضي وقت إصابته في كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com: "التئام مزق العضلة الخلفية لمعلول سيكون بنسبة 100% نهاية الأسبوع الحالي".

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وتابع "فرص لحاقه بمواجهة صنداونز تكاد تكون منعدمة خوفا من أي مضاعفات".

وكشف المصدر "علي معلول سيكون جاهز طبيا للمشاركة في المباريات بداية من يوم 26 من الشهر الجاري".

ويواجه الأهلي فريق نهضة بركان المغربي يوم 28 من شهر مايو الجاري في قطر على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح "لكن اللاعب لن يستطيع المشاركة لمدة 90 دقيقة في بداية عودته".

وأضاف "يستلزم عودته تدريجيا من أقل لأعلى خلال المباريات حتى لا تتفاقم الإصابة".

واختتم تصريحاته "أي تعجل في عودة اللاعب قد يتسبب في انتكاسة مثلما حدث في المرة الأولى وهو ما يضاعف مدة غيابه من ثلاثة إلى ستة أشهر".

وشارك علي معلول هذا الموسم مع الأهلي في 12 مباراة وساهم في 8 أهداف.

سجل معلول هدفين في مسابقة الدوري وصنع 5 آخرين بالإضافة لصناعة هدف في دوري أبطال إفريقيا.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مما أدى لخروجه اضطراريا في الدقيقة 28 من المباراة.

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